Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 21:35 Ukrayna'da yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova da gözyaşları içinde çektiği videoyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621921695d61623f77012933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçtığı iddia edilmişti: Zelenskiy video paylaşarak o iddiaları yalanladı Sarıgül yine yaptı yapacağını! TikTok paylaşımına beğeni yağdı Ukrayna'nın kahramanı: Kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor Siren sesleriyle yankılanan Kiev'de panik anları kamerada Rus ordusunun işgal ettiği Herson'dan vahim görüntüler Ukrayna'da kan donduran görüntüler! Rus tankı ezip geçti Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş Ukrayna'da mahsur kalan Türk öğrencinin paylaşımı yaşanan dehşeti gözler önüne serdi