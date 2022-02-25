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Kırımlı gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki de son yayınımız, şereflice ölürüz

Ukrayna'da yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova da gözyaşları içinde çektiği videoyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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