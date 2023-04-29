Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırklareli'de fabrika yangını Kırklareli'de fabrika yangını 29 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 11:20 Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644cd34da4520e72a23f3b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu Bakan Bozdağ'dan yeni ''şampanya'' açklaması Formula 1'in prensi müzik dünyasına adım attı Teslimata hazırlanan Togg'lar yola çıktı AK Partili milletvekili adayının canlı yayında tepki çeken asgari ücret yorumu Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ''yaşama sevinci'' sözü verdi A Haber canlı yayınında Akşener hakkında skandal ifadeler; partililer kanalı bastı!