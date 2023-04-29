  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kırklareli'de fabrika yangını

Kırklareli'de fabrika yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında büyük yangın çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yarı çıplak turist Taksim'i birbirine kattı
İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı
İstanbul'da ''acının'' videosu: Seçim arabası önünde ekmek kuyruğu
Bakan Bozdağ'dan yeni ''şampanya'' açklaması
Formula 1'in prensi müzik dünyasına adım attı
Teslimata hazırlanan Togg'lar yola çıktı
AK Partili milletvekili adayının canlı yayında tepki çeken asgari ücret yorumu
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ''yaşama sevinci'' sözü verdi
A Haber canlı yayınında Akşener hakkında skandal ifadeler; partililer kanalı bastı!