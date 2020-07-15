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  3. 15 Temmuz 2020 18:30

Kırklareli'deki 'manyetik yol'u gören şaşırıp kalıyor! Duyan denemek için geliyor

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Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
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Tramvayda gergin anlar! Maske takmamakta ısrar edince... -
Tramvayda gergin anlar! Maske takmamakta ısrar edince... -
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Ukraynalı spikerin zor anları! Haber sunarken dişi çıktı
Ukraynalı spikerin zor anları! Haber sunarken dişi çıktı
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Erkek diye rapor düzenledikleri bebek kız çıktı, aile hastaneden şikayetçi oldu
Erkek diye rapor düzenledikleri bebek kız çıktı, aile hastaneden şikayetçi oldu
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15 Temmuz gecesi tarihe geçen o telefonun hikayesi!
15 Temmuz gecesi tarihe geçen o telefonun hikayesi!
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Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme: 1 ölü
Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme: 1 ölü
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