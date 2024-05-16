Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 21:50 Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664655835e5ec6f91806df93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı Feyza Altun'un cezası belli oldu Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti