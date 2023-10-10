Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı 10 Ekim 2023 Salı Saat: 14:05 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 14:05 Kırklareli’ne içme suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65253001a660182b7e120103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası İsrail Gazze'yi vurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri Yine Esenyurt, yine olay! Eczanede borç dayağı 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı İsrail polisinden Anadolu Ajansına müdahale