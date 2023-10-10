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  4. Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı

Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı

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Kırklareli’ne içme suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı.

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