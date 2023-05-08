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  4. Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde tesadüfen bir servet buldular

Kırklareli'nde doğa yürüyüşünde tesadüfen bir servet buldular

Kırklareli’ne doğa yürüyüşüne giden 2 vatandaş, yürüyüş esnasında göktaşı buldu.

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