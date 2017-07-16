  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2017 14:15

Kırkpınar Ağası Şahinin 24 yıllık bayrak geleneği devam ediyor

1995-1998 yılları arasında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık yapmış olan Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, ağabeyinin 24 yıllık ağalık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Video Galeri
Boğulan vatandaşı jet ski ile kurtardılar
Boğulan vatandaşı jet ski ile kurtardılar
Video Galeri
Tuncelide CHPli başkandan PKKya sert tepki
Tuncelide CHPli başkandan PKKya sert tepki
Video Galeri
Şehitler Anıtına vatandaşlardan büyük ilgi
Şehitler Anıtına vatandaşlardan büyük ilgi
Video Galeri
Mağaza soygunu kamerada
Mağaza soygunu kamerada
Video Galeri
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Video Galeri
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler