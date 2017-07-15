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  3. 15 Temmuz 2017 10:15

Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi!

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda geçiriyor.

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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkanın o gece yaşadıkları kamerada
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkanın o gece yaşadıkları kamerada
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde son hazırlıklar havadan görüntülendi
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2016 metrelik Türk Bayrağı taşıdılar
2016 metrelik Türk Bayrağı taşıdılar
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Manisada mahalleyi ayağa kaldıran iddia
Manisada mahalleyi ayağa kaldıran iddia
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Uzay bilimini karıştıran fotoğraftaki varlık maket çıktı
Uzay bilimini karıştıran fotoğraftaki varlık maket çıktı
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nın düzenlemiş olduğu bu fotoğraf sergisini çok anlamlı buluyorum
nın düzenlemiş olduğu bu fotoğraf sergisini çok anlamlı buluyorum