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  3. 06 Temmuz 2019 19:40

Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek finalistleri belli oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Kırkpınar’ın favori isimleri İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve son şampiyon Orhan Okulu adını çeyrek finale yazdıran isimler oldu. 2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar’da altın kemere uzanan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban, üçüncü tur müsabakasında rakibi yine Antalyalı başpehlivan...

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