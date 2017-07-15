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  3. 15 Temmuz 2017 19:15

Kırkpınarda kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
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Fatih Terim tartışmaya böyle gelmiş
Fatih Terim tartışmaya böyle gelmiş
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15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi
15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi
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Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
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Gaziantepte el bombalı saldırgan paniği
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Darbecilerin aracından anahtarı alan kadın o anları anlattı
Darbecilerin aracından anahtarı alan kadın o anları anlattı