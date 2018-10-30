Kirli hava 10 çocuktan 9’unun sağlığını tehlikeye sokuyor
30 Ekim 2018 16:50
Kirli hava 10 çocuktan 9’unun sağlığını tehlikeye sokuyor
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kirli havanın 10 çocuktan 9’unun sağlığını ve gelişimini tehlikeye soktuğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk defa gerçekleştirilen Cenevre Hava Kirliliği ve Sağlık Küresel Konferansı öncesinde yayınladığı araştırma raporunda, 2016 yılında kirli hava kaynaklı akut alt solunum yolu enfeksiyonlarından 600 bin çocuğun öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi....