Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 08:50 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 08:50 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından kırmızı bültenle haklarında arama kaydı bulunan 10 şüphelinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659f81b304a98af3440cd443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurt-köpek kapışması kamerada Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada Kadın müşterinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü ''Paylaşımlarımdan pişmanım'' demişti... Türk OnlyFans fenomeninin hapsi istendi Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Avukat torbacı çıktı! Ortağıyla suçüstü yakalandı Çanakkale'de kar ve tipi bastırdı: Boğazda gemi trafiği durduruldu