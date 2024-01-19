Kırmızı Bültenli 42 yabancı uyruklu suçlu daha Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın suç ve suçlulara yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken Kırmızı Bültenle aranan 42 yabancı uyruklu zanlı daha Türkiye'de yakalandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa26589bc0bea2090af8c3" allowfullscreen></iframe>