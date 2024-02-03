Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:40 İstanbul'da düzenlenen operasyonda “Uyuşturucu madde ticareti” suçuyla Interpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu karteli elebaşısı yakalanarak gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bddfe71a0c2d0be509ecd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!