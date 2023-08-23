Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı! Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı! 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:15 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15 Giresun’da kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, TIR'ın dorsesinde yazan kamyon arkası yazısı kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5b20a33d76f5f7c06da63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi 3 milyon yıllık mağara hem serinletiyor, hem hastalara şifa dağıtıyor