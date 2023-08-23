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  4. Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı!

Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı!

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Giresun’da kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, TIR'ın dorsesinde yazan kamyon arkası yazısı kan dondurdu.

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