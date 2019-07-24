Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: O anlar kamerada
24 Temmuz 2019 21:00
Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: O anlar kamerada
Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Y. (28) idaresindeki 38 TV 384 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. (15)...