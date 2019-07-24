  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Temmuz 2019 21:00

Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı: O anlar kamerada

Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Y. (28) idaresindeki 38 TV 384 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. (15)...

Video Galeri
TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı
TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı
Video Galeri
Diyarbakır’da hain saldırı: 4 yaralı
Diyarbakır’da hain saldırı: 4 yaralı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Cide sahilde hortum meydana geldi
Cide sahilde hortum meydana geldi
Video Galeri
Bakan Çavuşoğlu: ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil 
Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil" 
Video Galeri
Selülitlerinin olmadığını göstermek için bacaklarını açtı
Selülitlerinin olmadığını göstermek için bacaklarını açtı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM