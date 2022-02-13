Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! 13 Şubat 2022 Pazar Saat: 23:00 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62096355abe24208f81184f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu Barajın ortasında ölüm kalım savaşı ''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı