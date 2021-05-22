Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var 22 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 16:41 Çin'in Dalian kentinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a909fdf748864dbf2fd153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi Şanlırurfa ve Mardin'de devasa kum fırtınası etkili oldu ''Ayrancılar mini Kolombiya'' çetesine operasyon Korkunç kaza: Anne ve kızı feci şekilde can verdi Kısıtlama saatinde asker eğlencesi düzenlediler Hülya Avşar'dan Çin aşısı esprisi İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu