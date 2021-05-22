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  4. Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var

Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var

Çin'in Dalian kentinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı

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