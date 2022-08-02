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Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Tres Arroyos kentinde oynanan 3.Lig maçında bir futbolcu, takım arkadaşına kırmızı kart gösteren kadın hakemi darp etti.

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