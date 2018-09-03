Kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2018 21:35
Kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
Hakkâri Yüksekova İkiyakalar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi. Mehmetçik terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Hakkâri’nin Yüksekova İkiyakalar...