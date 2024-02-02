Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı listedeki vaşak bir ilimizde daha görüntülendi Kırmızı listedeki vaşak bir ilimizde daha görüntülendi 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 11:10 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 11:10 Nesli tehlikede olan türler arasında yer alan vaşak, Ardahan'ın Posof ilçesi kırsalında yiyecek ararken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bca38c246222f0f80ae6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir şehir buz kesti! Murat Nehri dondu Özel hastanede skandal! Başka hastaneye gitmek isteyen hastanın oksijeni kesildi Kırıkkale'de tren raydan çıktı İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı Bir organize suç örgütü daha çökertildi Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında! Rehine krizinde doğum günü kutlaması Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi