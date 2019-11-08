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  3. 08 Kasım 2019 10:50

Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım

İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Soylu sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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