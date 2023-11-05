Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 10:15 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 10:15 Balıkesir'in Sıngırdı ilçesinde kırmızı melki mantarı sezonu başladı. Kırmızı melkinin kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547410e1493cd1bc27073b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi