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Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı

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Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile kameralara yakalanan ve geçtiğimiz gün Bakü'de verdiği konserde "çocuk istiyorum" diyen güzel şarkıcı Hadise kırmızı elbisesine sığamadığı pozlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

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