Anasayfa Video Galeriler Gündem Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı Kırmızılar içindeki Hadise kıyafetine sığamadı 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:50 Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile kameralara yakalanan ve geçtiğimiz gün Bakü'de verdiği konserde "çocuk istiyorum" diyen güzel şarkıcı Hadise kırmızı elbisesine sığamadığı pozlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e599753b4f2a5cf101ffa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında sinirler gerildi: ''Ben senin oğlun değilim!'' Rus ve ABD'li astronotlar uzaya gönderildi Murat Kurum: ''Nisan Gelecek Yüzler Gülecek'' İstanbul Boğazı düdük sesleriyle yankılandı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var İki çete daha çökertildi; onlarca gözaltı var AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşı'nı yanlış okudu Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet AK Parti mitinginde intihar şoku