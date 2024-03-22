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Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz

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Pek çok ilimizde olduğu gibi Sivas’ta da kış boyunca yağmayan kar, Mart ayının sonlarında yağdı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

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