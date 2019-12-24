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  3. 24 Aralık 2019 13:15

Kış günü 26 noktada orman yangını ! Kriz masası oluşturuldu

Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında 5 ev küle döndü, tarım arazileri de zarar gördü.

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