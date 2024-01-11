Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti

Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve yağış etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, bazı tatilciler kış ayında deniz keyfi yaptı.

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