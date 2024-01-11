Anasayfa Video Galeriler Gündem Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 16:43 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:43 Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve yağış etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, bazı tatilciler kış ayında deniz keyfi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659ff066cab525f7ff0d7b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada 16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var! Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı