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Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti

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Türkiye'nin birçok noktasında soğuk hava ve yağış etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçülürken, bazı tatilciler kış ayında deniz keyfi yaptı.

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