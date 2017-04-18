  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Nisan 2017 15:20

Kış uykusundan uyanan ayılar, 120 arı kovanını parçaladı

Kastamonu’da kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, bir üreticinin 120 arı kovanını parçalandı. Kovan içerisindeki arılar ise telef oldu.

Video Galeri
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
ABD'li isimler hakkında şikayette bulunan avukat konuştu
Video Galeri
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
İBB Başkanı Kadir Topbaştan referandum yorumu
Video Galeri
İstanbul Adliyesinde referandum gerginliği
İstanbul Adliyesinde referandum gerginliği
Video Galeri
TIR ile çarpışan kamyonette can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı
TIR ile çarpışan kamyonette can pazarı: 2 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
MİT tırlarını durduran firari savcı adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi!