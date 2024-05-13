Anasayfa Video Galeriler Gündem Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 16:40 Erzincan'da, kış uykusundan uyunan ayılar, Refahiye ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66421869ef845d218e083053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de Kura Nehri taştı; ova sular altında kaldı DEM Partili belediye başkanına ''terör'' soruşturması İstanbul'da korkutan patlama Bahar Candan, Nihal Candan kardeşler soruşturmasında itiraf mektubu İstanbul'da rezalet: Cinsel ilişkiye girip mahalleliye saldırdılar Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada