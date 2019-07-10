  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Temmuz 2019 11:19

Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu indirmek istedi

İstanbul'da bindiği takside ''kısa mesafe'' olduğu için indirilmek istenen kadın yolcu taksici ile yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasyla görüntüledi.

Video Galeri
Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu
Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Video Galeri
Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor
Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor
Video Galeri
Mısır’da kilisede büyük yangın
Mısır’da kilisede büyük yangın
Video Galeri
Rusya'dan Türkiye'ye gelen gizemli uçak
Rusya'dan Türkiye'ye gelen gizemli uçak
Video Galeri
Ardahan’da ki taş ocağında dehşeti yaşayan kişi o anları anlattı
Ardahan’da ki taş ocağında dehşeti yaşayan kişi o anları anlattı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM