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  3. 13 Aralık 2018 00:00

Kısıklı’da holdingin bahçe duvarında el yapımı patlayıcı bulundu

Üsküdar Kısıklı’da bir holdingin bahçesinin duvarında pet şişe içerinde zaman ayarlı el yapımı bomba bulundu. Bomba imha uzmanları tarafında etkisiz hala getirilen patlayıcının zamanının 22.30’a ayarlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Kısıklı’da bulunan bir holdingin bahçe duvarındaki demir korkuluklar üzerinde iple asılı halde bir şişe görüldü. Şişeden şüphelenen holdingin...

Bilgin Pro
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