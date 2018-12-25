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  3. 25 Aralık 2018 17:12

Kışın ortasında arkasına bile bakmadan terk etti

Bu görüntüleri izleyenler gözyaşlarını tutumadı. Vicdansız sahibi tarafından sokak ortasına terk edilen köpeğin sahibine kendisini bırakmaması için sarfettiği çaba güvenlik kameralarına yakalandı.

Bilgin Pro
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