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  3. 01 Eylül 2019 11:25

Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar

Antalya’da yaz aylarında pazarlarda serinlemek için satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, yüksek kesimlerinde vatandaşlar tarafından örtülerin altında saklanarak güneşten korunuyor. Karlar bu sayede 3 ay erimeden bekliyor. Antalya’da sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya’nın 2 bin 800 rakımlı yaylalarında...

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