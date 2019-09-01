Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
01 Eylül 2019 11:25
Kışın toplayıp sakladıkları karları Ağustos ayında satıyorlar
Antalya’da yaz aylarında pazarlarda serinlemek için satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, yüksek kesimlerinde vatandaşlar tarafından örtülerin altında saklanarak güneşten korunuyor. Karlar bu sayede 3 ay erimeden bekliyor. Antalya’da sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya’nın 2 bin 800 rakımlı yaylalarında...