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  3. 27 Mayıs 2020 08:10

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

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