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Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler

Antalya'da pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sahiller tatilcilerle doldu.

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