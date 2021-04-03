Anasayfa Video Galeriler Gündem Kısıtlama saatinde mehter marşıyla kız istediler! Kısıtlama saatinde mehter marşıyla kız istediler! 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 17:35 Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde koronavirüs tedbirlerini ihlal edip kız isteme merasimi yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60687d43db6b6057ae0e5163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler! Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada! İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kadıköy'deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü