Anasayfa Video Galeriler Gündem Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 20:15 Kısıtlama sonrası İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d212ba24b2645367366b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!