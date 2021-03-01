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Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti.

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