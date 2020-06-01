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  3. 01 Haziran 2020 14:00

Kısıtlamalar kalkınca yağmur bile onları durduramadı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı bugün itibariyle kaldırıldı. Birçok vatandaş da Galata Köprüsü üzerine gelerek oltalarını salladı.

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