Anasayfa Video Galeriler Gündem Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti 09 Mart 2021 Salı Saat: 11:01 Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi. Çevredeki yurttaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılan bekçiler, aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60472b44ed3c575eab640c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon Kayıp 2 kardeşten kahreden haber Defineciler tarihi evi talan ettiler! İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı