Anasayfa Video Galeriler Gündem Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 18:10 Bursa’da kısıtlamada durdurulan alkollü sürücü, polise türlü bahaneler uydursa da ceza yemekten kurtulamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048e17691d81f59bc54d0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!