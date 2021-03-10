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  4. Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı

Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı

Bursa’da kısıtlamada durdurulan alkollü sürücü, polise türlü bahaneler uydursa da ceza yemekten kurtulamadı.

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