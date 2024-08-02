Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:51 Siirt'te kıskançlık krizi geçiren adam, 5 çocuk annesi eski eşini bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ac81fe8dffd4048d045ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti 23 ilde dev operasyon: Şüpheliler ''siberağa'' takıldı Yıllar sonra sahneye çıkan Tarkan'ın zor anları kamerada Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Hizbullah İsrail'e roket yağdırdı: Gece gündüze döndü ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu