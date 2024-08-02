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  4. Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti

Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti

Siirt'te kıskançlık krizi geçiren adam, 5 çocuk annesi eski eşini bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

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