Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıskançlığın sebebini öğrenen Müge Anlı kendini tutamadı: ''Yok devenin nalı'' Kıskançlığın sebebini öğrenen Müge Anlı kendini tutamadı: ''Yok devenin nalı'' 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 16:30 Konya'da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki kadının röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını öğrenen Müge Anlı, ''Yok devenin nalı'' diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650850eeaccda5699d4e9fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi Yüzlerce dronla müthiş gösteri Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu