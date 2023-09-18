Kıskançlığın sebebini öğrenen Müge Anlı kendini tutamadı: ''Yok devenin nalı''

Konya'da kayıp olarak aranan 35 yaşındaki kadının röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını öğrenen Müge Anlı, ''Yok devenin nalı'' diyerek tepki gösterdi.

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