Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 09:30 Balıkesir'de kadınlar arasında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden polisler zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308688437adf204bd62628b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var'' Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''