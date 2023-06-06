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  4. Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı

Adana'da kıskançlık krizine girdiği iddia edilen şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

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