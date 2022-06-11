Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 09:50 Bu kahreden görüntüler her yeni güne zamla başlayıp neredeyse aynı günü yine zamla kapatan Türkiye'den geldi. Ankara'da bir marketin "ucuz şeker" satışında izdiham çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a43b2d8b84a03e073ad563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı! Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet İzmir'de sokak ortasında katliam! 3 ölü var! Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken teklif