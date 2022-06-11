  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı

Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı

Bu kahreden görüntüler her yeni güne zamla başlayıp neredeyse aynı günü yine zamla kapatan Türkiye'den geldi. Ankara'da bir marketin "ucuz şeker" satışında izdiham çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı!
Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''
Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber
İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı
İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı
İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı!
Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet
İzmir'de sokak ortasında katliam! 3 ölü var!
Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken teklif