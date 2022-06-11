Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı

Bu kahreden görüntüler her yeni güne zamla başlayıp neredeyse aynı günü yine zamla kapatan Türkiye'den geldi. Ankara'da bir marketin "ucuz şeker" satışında izdiham çıktı.

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