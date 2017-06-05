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  3. 05 Haziran 2017 17:45

Kışlaya yıldırım düştü! Yaralı askerler var...

Tokat 48. Piyade Alayına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker, merkeze bağlı köyde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu ise 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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