Anasayfa Video Galeriler Gündem Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 09:15 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 09:15 Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla dikkat çeken Aybüke Çangal sonunda muradına eriyor. Çangal'ın evlilik teklifi sevinci olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b3795051f1d6ab701a603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi