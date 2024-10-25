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  4. Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi

Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla dikkat çeken Aybüke Çangal sonunda muradına eriyor. Çangal'ın evlilik teklifi sevinci olay oldu.

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