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  3. 23 Eylül 2019 11:20

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan kadın hakim hakkında inceleme başlattı.

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