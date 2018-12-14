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  3. 14 Aralık 2018 15:03

Kıvanç Tatlıtuğ'un Müslüm Gürses şarkısına izleyiciden tam not

Dün akşam 4. bölümüyle ekrana gelen Çarpışma dizisine Kıvanç Tatlıtuğ'un seslendirdiği Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bilgin Pro
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