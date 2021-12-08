Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin verilmedi Kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin verilmedi 08 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 07:50 Bodrum'eda toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli diye otobüsteki koltuğa oturtturmayan şoföre yolcular tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b039936372a00ffe297f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler! Görüntüler İstanbul'dan: Nefes kesen özel harekat tatbikatı Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi! Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat