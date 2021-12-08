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  4. Kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin verilmedi

Kıyafetleri kirli diye işçinin toplu taşımada oturmasına izin verilmedi

Bodrum'eda toplu taşıma aracına binen bir işçinin kıyafetleri kirli diye otobüsteki koltuğa oturtturmayan şoföre yolcular tepki gösterdi.

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